ولطالما شبّه النقاد بيدري بمايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا.



وشهدت التشكيلة عودة لاعب وسط ليفربول الإنكليزي تياغو ألكانتارا وظهير أيسر برشلونة جوردي ألبا.



ويعود ألبا إلى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ عودة إنريكي لشغل منصب المدرب عام 2019، في حين لم يكن ألكانتارا ضمن التشكيلة الأخيرة في معسكر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وتلتقي إسبانيا مع اليونان في غرناطة في 25 الحالي، قبل أن تلتقي جورجيا خارج أرضها بعدها بثلاثة أيام، ثم مع كوسوفو في إشبيلية في 31 من الشهر الحالي.