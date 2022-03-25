احتفالات كبيرة بفوز مقدونيا الشمالية على إيطاليا من قبل beIN SPORTS March 25, 2022 14:09 0:50 دقيقة أفراح عارمة شهدتها شوارع سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية عقب الانتصار على إيطاليا، حيث تجمهر الآلاف في طرقات المدينة للاحتفال بالانتصار التاريخي على بطل أوروبا. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ مقدونيا الشمالية -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة جماهير العراق ترفض قرار الفيفا بطريقتها الخاصة 0:53 دقيقة مدرب البرتغال يحذّر من قوة مقدونيا الشمالية 0:50 دقيقة احتفالات كبيرة بفوز مقدونيا الشمالية على إيطاليا 0:40 دقيقة التركي بوراك يلماز يعلن اعتزاله اللعب الدولي 0:39 دقيقة كندا ترجئ تأهلها إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:32 دقيقة كولومبيا تحقق فوزاً ثميناً على بوليفيا 4:51 دقيقة فوز باهر للبرازيل على تشيلي 2:33 دقيقة أوروغواي تتأهّل إلى مونديال قطر 2022 4:17 دقيقة الإكوادور تبلغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:52 دقيقة كيليني: "أشعر بالإحباط"