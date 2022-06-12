اتفاق في بيرو على أهمية تجاوز أستراليا من قبل beIN SPORTS June 12, 2022 17:35 0:35 دقيقة قال ريكاردو غاريكا مدرب منتخب بيرو إنّ تشكيلته جاهزة لمواجهة أستراليا من أجل التأهل إلى كأس العالم، فيما اعتبر حارس مرمى منتخب بيرو بيدرو غاييسي أنّ الجميع ينتظر هذه المواجهة التي تعد مصيرية بالنسبة إليهم. مقابلات بيرو تصفيات كأس العالم -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة كاهيل: "عنصر الإرث من أهم مميّزات كأس العالم" 3:04 دقيقة ميدفيديف يستعد لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي 1:02 دقيقة السعودية واليابان إلى نصف نهائي آسيا تحت 23 عاماً 0:35 دقيقة اتفاق في بيرو على أهمية تجاوز أستراليا 0:50 دقيقة أستراليا ستقاتل من أجل الوصول إلى كأس العالم 0:31 دقيقة الهولندي فان رايتهوفين يتوج بلقب بطولة ليبيما 0:59 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر توقع اتفاقية شراكة مع فيفا 0:42 دقيقة رفض دعوى قضائية ضد كريستيانو رونالدو 0:51 دقيقة مسؤولو ريفر بليت يؤكدون تواصلهم مع سواريز 0:37 دقيقة فيرستابن يحرز لقب جائزة أذربيجان