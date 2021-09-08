المباراة المقامة في ريجيو إيميليا ستشهد غياب الثنائي تشيرو إيموبيلي ولورينتسو إينسييني بعد مغادرتهما معسكر المنتخب حيث يعاني إيموبيلي من إصابة بينما تمت الموافقة على طلب من إنسينيي قائد نابولي لأسباب شخصية.

لينضما بذلك إلى الثنائي ماركو فيراتي ولورينتسو بيليغريني اللذَين غادرا أيضا للإصابة./ ويدخل المنتخب الإيطالي المواجهةَ في صدارة المجموعة على الرغم من تعادله في المباراتين السابقتين أمام بلغاريا وسويسرا.

وستكون المواجهة هي الرابعة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم، حيث فازت إيطاليا مرتين وتعادلا مرة.