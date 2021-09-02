سقطت إيطاليا بطلة أوروبا في فخ التعادل على أرضها مع بلغاريا 1-1 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ على ملعب "أرتيميو فرانكي" في مدينة فلورنسا الخميس.

وبذلك فرملت بلغاريا قطار إيطاليا التي حققت الفوز في مبارياتها الثلاث الأولى في التصفيات بنتيجة واحدة 2-صفر على إيرلندا الشمالية في بارما، بلغاريا في صوفيا وليتوانيا في فيلنيوس.

وافتتح مهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا التسجيل لأبطال أوروبا بتسديدة زاحفة بيسراه بعد مرور 16 دقيقة، لكن بلغاريا سرعان ما أدركت التعادل بواسطة أتاناس إيلييف في الدقيقة 40.

وعلى الرغم من السيطرة شبه المطلقة للمنتخب الإيطالي لا سيما في الشوط الثاني، فإنه لم يتمكن من الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وكانت المباراة الظهور الأول للمنتخب الإيطالي منذ تتويجه باللقب القاري في 11 تموز/يوليو على حساب إنكلترا بركلات الترجيح.

لكن على الرغم من خيبة الأمل جراء التعادل، رفعت إيطاليا رصيدها من المباريات إلى 35 من دون خسارة وهي أطول سلسلة لها في تاريخها.

ورغم التعادل حافظ "الأتزوري" على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط في حين رفعت بلغاريا رصيدها لنقطتين.

وضمن ذات المجموعة، عادت إيرلندا الشمالية بفوز ثمين من أرض ليتوانيا بأربعة أهداف لواحد.