إيطاليا تستهل التصفيات بمواجهة إيرلندا الشمالية من قبل beIN SPORTS March 25, 2021 14:10 3:14 دقيقة يخوض المنتخب الإيطالي أولى مبارياته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، باستقبال منتخب إيرلندا الشمالية على ملعب اينيو تارديني في بارما. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة إيطاليا تستهل التصفيات بمواجهة إيرلندا الشمالية 3:22 دقيقة بلماضي يولي أهمية كبيرة لمواجهة زامبيا 3:17 دقيقة الفراعنة ينهون استعداداتهم لمباراة كينيا 6:16 دقيقة انطلاق مسيرة الشعلة من فوكوشيما بغياب الجماهير 3:34 دقيقة أوكرانيا تفرض التعادل على فرنسا 3:02 دقيقة بلجيكا تقلب تأخرها أمام ويلز وتدخل التصفيات بقوة 3:52 دقيقة فوز مُثير لصربيا على أيرلندا 3:54 دقيقة منتخب البرتغال يستهل مشوار التصفيات بالفوز 1:22 دقيقة إسبانيا تقسو على سلوفينيا 0:29 دقيقة دوري أبطال أوروبا للسيدات: ليون يهزم سان جيرمان