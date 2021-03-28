وفرض المنتخب الإيطالي أفضليته على مجريات المباراة لكنه انتظر الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل عبر مهاجم تورينو أندريا بيلوتي من ركلة جزاء، فسددها قوية بيمناه على يمين الحارس بلامن إيلييف.

وكاد بيلوتي يضيف الهدف الثاني من كرة ساقطة من داخل المنطقة عندما تلقاها من لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي من ركلة حرة في منتصف الملعب فارتدت من القائم الأيسر وتهيأت أمامه مجددا لكنه سددها قوية فوق الخشبات الثلاث (72).

وطمأن مانويل لوكاتيلي، بديل ستيفانو سنسي، أنصار المنتخب الإيطالي بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من داخل المنطقة لعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس إيلييف.

وهو الفوز الثاني على التوالي لإيطاليا بعد الأول على إيرلندا الشمالية بالنتيجة ذاتها الخميس فعززت موقعها في الصدارة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام سويسرا الفائزة على ضيفتها ليتوانيا بهدف مبكر لجناح ليفربول الانكليزي شيردان شاكيري (2).

