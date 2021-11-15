وفشل المنتخب الإيطالي بطل أوروبا في تحقيق الفوز فحصل على نقطة واحدة فقط وتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة بعد أن اكتسحت سويسرا ضيفتها بلغاريا برباعية نظيفة فتأهل المنتخب السويسري إلى مونديال قطر مباشرة رافعاً رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة.

من جانبه رفع منتخب أيرلندا الشمالية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها الى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).