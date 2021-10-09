وواصل منتخب إنكلترا هيمنته على المجموعة التاسعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية.



على ملعب أندورا الوطني، الذي شهد اندلاع حريق أخمد على وجه السرعة عشية المباراة الجمعة، تناوب على تسجيل أهداف الأسود الثلاثة مدافع تشيلسي بن تشيلويل (17)، جناح أرسنال بوكايو ساكا (40)، مهاجم روما الإيطالي تامي أبراهام (59)، لاعب وسط ساوثمبتون جيمس وارد-براوس (79)، وجناح مانشستر سيتي جاك غريليش (86).



وعزز وصيف بطل أوروبا صدارته للمجموعة برصيد 19 نقطة (ستة انتصارات وتعادل) وبات قريباً جداً من حجز بطاقته إلى النهائيات التي حلّ فيها رابعاً في مونديال روسيا قبل ثلاث سنوات.



وافتتح الإنكليز التسجيل عن طريق تشيلويل عندما وصلته كرة من فيل فودن داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك.



ولجأت حكمة المباراة الأوكرانية كاتيرينا مونزول إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) للتأكد من عدم وجود تسلل (17).



وضاعف رجال المدرب غاريث ساوثغيت النتيجة في الدقيقة 40، عندما مرّر فودن كرة من الخلف، وصلت إلى ساكا الذي تابعها في الشباك.



وسجل أبراهام ثالث أهداف الإنكليز، عندما تابع عرضية من جايدون سانشو بسهولة في المرمى (59).



وفي الدقيقة 79، فشل وارد-براوس في تسجيل ركلة جزاء، غير أنه تمكن من إكمالها وإيداعها الشباك، قبل أن يختتم غريليش مهرجان الأهداف في الدقيقة 86، بعدما راوغ مدافعين وسدد كرة زاحفة في الشباك.