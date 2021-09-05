

سجّل للمنتخب الإنكليزي جيسي لينغارد (18 و78) والقائد هاري كاين (72 من ركلة جزاء) وبوكايو ساكا (85).



وحقّق منتخب "الأسود الثلاثة" الباحث عن إنجاز كبير أول منذ العام 1966 عندما تُوج بلقب كأس العالم، فوزه الخامس في التصفيات من خمس مباريات رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، واقترب كثيرًا من حسم تأهله إلى النهائيات.



وكانت إنكلترا هزمت المجر في الجولة الرابعة الخميس الماضي في مباراة شهدت اساءات عنصرية من قبل الجماهير المجرية تجاه عدد من لاعبي المنتخب الإنكليزي، ما استدعى موقفاً مندداً من قبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تزامنًا مع رفض صريح من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لهذه الممارسات التي ستلقى "عدم تسامح كامل".



ولم ينتظر اصحاب الارض الذين خاضوا المباراة بتشكيلة شابة، طويلاً لافتتاح التسجيل، فبعد خطأ في التمرير في وسط ملعب أندورا، انطلقت هجمة إنكليزية عن طريق ساكا على الجهة اليسرى، قبل أن يمرّر الأخير كرة عرضية وجدت قدم لينغارد الذي تابعها في الزاوية البعيدة للمرمى (18).



وظنّ لينغارد أنه سجل هدفه الشخصي الثاني بعدها بدقيقتين، إلا أنّ الهدف الغي بداعي التسلل (20).



وفي ظلّ استحواذ كبير للانكليز بلغ 88 في المئة، لم يستطع وصيف بطل أوروبا انتزاع هدف الاطمئنان حتى وقت متأخر من الشوط الثاني عن طريق القائد هاري كاين الذي دخل كبديل في الدقيقة 62، فانبرى لركلة جزاء بنجاح إثر عملية دفع على مايسون ماونت (72).



وحرّر هدف كاين الإنكليز وفتمكن لينغارد من تسجيل الهدف الثالث والثاني الشخصي له، بعد تسديدة رائعة من مشارف المنطقة (78)، مسجلاً هدفه السادس مع منتخب بلاده في 30 مباراة.



وختم ساكا مهرجان الأهداف بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية متقنة من لينغارد (85).



وضمن المجموعة ذاتها، حقّقت ألبانيا فوزاً مهماً على ضيفتها المجر 1-صفر على ملعب "إيلباسان أرينا".

سجّل هدف الفوز لألبانيا أرماندوا بروخا (87).

وفازت بولندا على مضيفتها سان مارينو بنتيجة كبيرة 7-1.

وسجّل أهداف المباراة ليفاندوفسكي ثنائية (4 و21) وبوكسا هاتريك (67 و90+2 و90+4) وسويدرسكي (16) ولينتي (44) فيما اكتفى ناني بهدف الخاسر (48).



وتتصدر إنكلترا المجموعة بشكل صريح برصيد 15 نقطة متقدمة على بولندا 10 وألبانيا التي أصبح في رصيدها 9 نقاط، وتأتي المجر في المركز الرابع بسبع نقاط أيضاً، وأخيراً تقبع أندورا في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط وسان مارينو أخيرة دون نقاط.