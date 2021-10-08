إنكلترا تستعد لمواجهة أندورا من قبل beIN SPORTS October 8, 2021 20:57 0:29 دقيقة خاض منتخب إنكلترا حصة تدريبية استعداداً لمواجهة أندورا ضمن مواجهات المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الإنكليزي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة مديرةُ نادي نيوكاسل تتحدث عن طموحات النادي 0:45 دقيقة راشفورد يتحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية 0:29 دقيقة إنكلترا تستعد لمواجهة أندورا 0:28 دقيقة البرتغال تواصل الاستعداد لمواجهة المنتخب القطري 1:35 دقيقة لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 0:42 دقيقة لابورتا تمنّى لو أنّ ميسي عرض اللعب مجانا لبرشلونة 0:39 دقيقة رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز 0:41 دقيقة الكشف عن روزنامة بطولة العالم للموتو جي بي 1:52 دقيقة بوداوي: "قوّة الخضر تكمن في روح المجموعة" 2:56 دقيقة قمّة منتظرة بين مصر وليبيا