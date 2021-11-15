

ويحتاج وصيف بطل أوروبا إلى نقطةٍ واحدة كي يضمن مكانه في مونديال قطر، حيث يَتصدر المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن مطارده منتخبِ بولندا.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب غاريث ساوثغيت ببعضِ التغييرات على التشكيلة الأساسية حيث سيمنح الفرصة لعدد من البدلاء.