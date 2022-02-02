أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الأربعاء إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني المونتينيغري زيليكو بيتروفيتش من منصبه، على خلفية تردّي نتائج "أسود الرافدين" في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأشار الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك إلى "إعفاء مدرب المنتخب الوطني (بيتروفيتش) بعد مناقشة مستفيضة لنتائج المنتخب السلبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022".

وأضاف أنه ستتم "إناطة مهمة تدريب المنتخب الوطني إلى مدرب محلي ستتم تسميته في الأسبوع المقبل".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعادل منتخب "أسود الرافدين" مع مضيفه اللبناني (1-1) في الجولة الثامنة من الدور الحاسم لمنافسات المجموعة الأولى، كان الخامس له مقابل ثلاث هزائم في الدور الحاسم ومن دون أي فوز.

ويحتل العراق المركز الخامس برصيد خمس نقاط، متخلفًا بنقطة عن لبنان الرابع وأربع نقاط عن الإمارات الثالثة التي تبدو حظوظها أوفر في الجولتين الأخيرتين لحجز بطاقة المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق، بعد أن ضمنت كل من إيران وكوريا الجنوبية البطاقتين المباشرتين إلى العرس العالمي نهاية العام الحالي.



