إسبانيا من أجل تدارك عثرة الجولة الماضية من قبل beIN SPORTS September 5, 2021 11:44 2:42 دقيقة سيحاول المنتخب الإسباني تدارك عثرة الجولة الماضية (انهزم أمام السويد) عندما يواجه اليوم الأحد منتخب جورجيا في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الإسباني تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:15 دقيقة مباراة البرازيل والأرجنتين - التغطية الخاصة 1:56 دقيقة مواجهة عنوانها الصدارة بين ألمانيا وأرمينيا 2:42 دقيقة إسبانيا من أجل تدارك عثرة الجولة الماضية 3:15 دقيقة البرازيل للثأر وتكريس المسيرة والأرجنتين لفوز آخر 1:21 دقيقة بارتي تودع ودجوكوفيتش يتابع طريقه المظفر 1:20 دقيقة إنفانتينو يشكر قطر لوقوفها بجانب الشعب الأفغاني 2:48 دقيقة إسكتلندا تهزم مولدوفا والدنمارك تعزز صدارتها 3:45 دقيقة فرنسا تتعثر بالتعادل أمام أوكرانيا 3:53 دقيقة أيرلندا تكتفي بالتعادل مع أذربيجان 4:38 دقيقة المنتخب البرتغالي يفوز على نظيره القطري