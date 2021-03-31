إسبانيا من أجل الفوز والإقناع أمام كوسوفو من قبل beIN SPORTS March 31, 2021 13:00 2:31 دقيقة سيسعى المنتخبُ الإسباني للخروج من ملعب لاكارتوخا بانتصار ثان يكون مقنعاً عندما يستقبل منتخب كوسوفو في مواجهةِ تحت عنوان مصالحة الجماهير الإسبانية. تقارير إخبارية إسبانيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة إسبانيا من أجل الفوز والإقناع أمام كوسوفو 1:56 دقيقة المنتخب الألماني من أجل مواصلة حصد النقاط 2:25 دقيقة مباراة إنكلترا وبولندا – التغطية الخاصة 0:26 دقيقة مدفيديف وتسيتسيباس إلى ربع نهائي ميامي 0:39 دقيقة دورة ميامي: بارتي بصعوبة إلى نصف النهائي 5:54 دقيقة بلجيكا تعود للانتصارات بثمانية في مرمى بيلاروسيا 3:49 دقيقة لاتفيا تفرمل انطلاقة تركيا وتسدي خدمة لهولندا 3:00 دقيقة المغرب يهزم بوروندي في ليلة تألق الحدادي 3:52 دقيقة كرواتيا تواصل صحوتها بثلاثية في مرمى مالطا 4:13 دقيقة البرتغال تهزم لوكسمبورغ وتتصدّر المجموعة الأولى