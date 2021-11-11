إسبانيا تأمل العودة بنقاط الفوز من اليونان من قبل beIN SPORTS November 11, 2021 10:40 1:11 دقيقة يأمل المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز على مضيفه اليوناني، للمحافظة على آماله في انتزاع البطاقة المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، عن المجموعة الثانية التي يتصدرها المنتخب السويدي بفارق نقطتين. تقارير إخبارية منتخب إسبانيا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة هندرسون: "بدأنا بشكل قوي ونتطلع لتحسين بعض الأمور" 2:00 دقيقة مباريات بطولة كأس العرب ستقام في 6 ملاعب مونديالية 0:48 دقيقة صلاح الأفضل للشهر الثاني توالياً 0:49 دقيقة السعودية تحافظ على صدارتها بالتعادل مع أستراليا 3:48 دقيقة مواجهة ودية مرتقبة بين المنتخبين الصربي والقطري 1:32 دقيقة ألمانيا تواصل تحضيراتها لاستقبال ليختنشتاين 0:29 دقيقة أستون فيلا يعلن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا 0:30 دقيقة ناصر العطية يتوّج بكأس العالم للراليات الصحراوية 1:11 دقيقة إسبانيا تأمل العودة بنقاط الفوز من اليونان 0:46 دقيقة بداية جيدة لبليشكوفا في الجولة الختامية