إبراهيم خضر يتحدث عن فوز الأرجنتين وتصريحات ميسي الأخيرة من قبل beIN SPORTS March 26, 2022 13:44 5:54 دقيقة يتحدث مراسل beIN SPORTS إبراهيم خضر من بوينوس آيرس عن اللقاء الأخير لمنتخب الأرجنتين على أرضه في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™وتصريحات ليونيل ميسي الأخيرة. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:00 دقيقة قطر تلاقي بلغاريا في مباراة ودية 0:39 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي 0:38 دقيقة منتخب مقدونيا الشمالية يحظى باستقبال الأبطال 5:54 دقيقة إبراهيم خضر يتحدث عن فوز الأرجنتين وتصريحات ميسي 0:32 دقيقة ميسي: "بعد المونديال عليَّ التفكير بأشياء كثيرة" 2:26 دقيقة الجماهير المغربية متفائلة بعد العودة بالتعادل 2:54 دقيقة زلزال يضرب الكرة الإيطالية 4:42 دقيقة ميسي يسجل والأرجنتين تواصل سيرها المتزن 4:36 دقيقة فرنسا تهزم كوت ديفوار ودياً 0:24 دقيقة مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ مونديال 2022