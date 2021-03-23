إبراهيموفيتش يعدُ الجماهير السويدية بالتألق من قبل beIN SPORTS March 23, 2021 17:19 0:53 دقيقة وعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مؤتمره الصحفي الأول بعد عودته عن الاعتزال الدولي، ببذل أقصى ما يستطيع لتحقيق نتائج جيدة مع منتخب بلاده. مقابلات تقارير إخبارية المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة غروسو يخلف نيستا في تدريب فروزينوني 0:54 دقيقة أحكام بالسجن بحق 4 من مشجعي مرسيليا 1:09 دقيقة خوليت: "مونديال 2022 سيكون الأفضل على الإطلاق" 0:59 دقيقة الهيدوس: "كل الظروف مهيئة للعنابي لتقديم الأفضل" 2:46 دقيقة المنتخب السوداني ينشد الفوز على "ساو تومي" 0:51 دقيقة الإصابة تحرم المنتخب الألماني من خدمات "كروس" 0:53 دقيقة إبراهيموفيتش يعدُ الجماهير السويدية بالتألق 0:50 دقيقة ماركيز يغيب عن الجولتين الافتتاحيتين لبطولة العالم 2:31 دقيقة شعلة الأولمبياد ستنطلق من فوكوشيما 1:51 دقيقة سانشيز يعدد مكاسب مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية