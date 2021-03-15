أفاد مراسل beIN SPORTS في إيطاليا أن مدرّب المنتخب السّويدي سيوجّه الدّعوة لنجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش لتقمص زي المنتخب السّويدّي مجدداً.

وانطلقت مسيرة زلاتان مع منتخب بلاده عام 2001 وشارك في 116 مباراة أحرز خلالها 62 هدفاً.

وينافس المنتخب السويدي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بجوار كل من إسبانيا واليونان وجورجيا وكوسوفو.

وستستهل السويد مشوارها في التصفيات بمواجهة ضيفتها جورجيا في الخامس والعشرين من الشهر الحالي قبل أن تحل ضيفة على كوسوفو في الثامن والعشرين من آذار/مارس، وبعد ثلاثة أيام ستستضيف إستونيا ضمن التصفيات ذاتها.

وكان زلاتان البالغ من العمر 39 عاماً قد عبر في وقت سابق عن رغبته في العودة لحمل قميص منتخب بلاده.

مداخلة مراسلنا حسين ياسين