وقدّم المنتخب الأيرلندي، الذي خسر 2-1 أمام البرتغال الأسبوع الماضي بعد هدفين متأخرين من كريستيانو رونالدو، عرضا سيئا في الشوط الأول وتأخر بهدف عندما أطلق امين محمودوف قذيفة من مسافة بعيدة سكنت شباك الحارس غافين بازونو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

ودبّت الحياة في المنتخب الأيرلندي في الشوط الثاني وهاجم بضراوة، وأرسل لاعبوه سلسلة من الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء ونجح أخيرا في إدراك التعادل عبر دافي في الدقيقة 87.

وبعد أن افتتح مشواره في التصفيات بثلاث هزائم متتالية، يحتل المنتخب الأيرلندي المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة متقدما بعدد الأهداف المسجلة على أذربيجان.

وتتصدر صربيا الترتيب بعشر نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال.

وتحتل لوكسمبورغ المركز الثالث ولها ست نقاط.



