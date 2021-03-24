ولعب الديوك شوطاً جيداً سيطروا فيه على المباراة وسجل لهم نجمهم مهاجم نادي برشلونة أنطوان غريزمان هدف السبق 19 بتسديدة ملتفة رائعة.

لكن في الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الذي يقوده النجم السابق أندري شيفتشينكو، فسجل التعادل بعدما سدد سيرهي سيدورشوك كرة اصطدمت ببريسنال كيمبيمبي ووجدت طريقها إلى شباك لوريس.



وانتهت المواجهة الثانية من المجموعة ذاتها بين فنلندا وضيفتها البوسنة والهرسك بالتعادل 2-2، فيما لم يلعب المنتخب الخامس في المجموعة كازاخستان.

أبرز أحداث مباراة فرنسا وأوكرانيا:

- المنتخب الفرنسي كثف من تواجده في مناطق منافسه في الدقائق الأخيرة، دون أن يقوم لاعبيه بصناعة فرص خطيرة ومتتالية، ليفضي اللقاء إلى تعادل إيجابي 1-1.

- انخفض أداء فرنسا كثيراً في الحصة الثانية، مقابل شجاعة من منتخب أوكرانيا ومحاولات للحصول على أكثر من نقطة التعادل.

- هدف د 57 التعادل لمنتخب أوكرانيا من كرة سددها سيرهي سيدورشوك لكن اصطدامها ببريسنال كيمبيمبي غيّر طريقها نحو شباك لوريس.

- 10 دقائق على بداية الشوط الثاني ولا تغيير بالنتيجة.

- نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسي 1-0.

- المنتخب الأوكراني ينشط في الدقائق الأخيرة لكنه لم يوفق بالتعديل.

- د 32 جيرو يرسل كرة رأسية فوق المرمى.

- ربع ساعة على نهاية الشوط الأول، منتخب فرنسا ممسك بزمام الأمور بشكل كبير، مقابل شبه استسلام للمنافس الأوكرواني.

- هدف د 19 أنطوان غريزمان يقود منتخب بلاده فرنسا للتقدم بهدف رائع سجله بكرة ملتفة بيسراه على أبواب منطقة الجزاء.

- د 11 جيرو يضيع فرصة خطيرة جداً بمتابعته لكرة عرضية مثالية من هيرنانديز فوق المرمى.

- د 3 خطأ بالتمرير من مدافع ريال مدريد رافاييل فاران كاد أن يستغله أوليكساندر زينشينكو لكن تسديته علت العارضة.

- الحكم الألماني توبياس ستيلير يطلق صافرة البداية