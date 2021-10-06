وضع المنتخب الأوروغواياني اللمسات الأخيرة من خلال التدريبات التي شهدت وصول باقي المحترفين لمواجهة كولومبيا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وشهد المران مشاركة محترفي أوروبا، مثل لويس سواريز، خوسيه ماريا خيمينيث، فيديريكو فالفيردي، ورونالد أراوخو.

وسيستأنف أبناء أوسكار تاباريز التصفيات على أرضهم أمام المنتخب الكولومبي، في مواجهة سيحاول من خلالها رفاق سواريز رفع رصيدهم البالغ 15 نقطة، قبل ملاقاة الأرجنتين والبرازيل تباعاً خارج الديار.

من جهته بدأ منتخب كولومبيا استعداداته لمبارياته الثلاث شهر أكتوبر في التصفيات.

وتدرب المنتخب في ملعب "الكامبين" في العاصمة بوغوتا وذلك قبل السفر إلى مونتفيديو عاصمة أوروغواي لمواجهة صاحب الأرض.

وسيعود المنتخب إلى بلاده حيث سيستضيف في بارانكيا في العاشر من الشهر الحالي منتخب البرازيل قبل أن يخوض مباراته الثالثة في الرابع عشر من شهر أكتوبر أيضا في بارانكيا ضد الإكوادور.