

وسجّل أهداف ألمانيا كلّ من غنابري (6 و15)، وماركو رويس (35) وتيمو فيرنر (45) ويوناس هوفمان (52) وكريم عضيمي (90+1).



وبعد فوز غير مقنع على ليشتنشتاين 2-صفر الخميس، ضمّ المانشافت خصمه الأرميني إلى قائمة ضحاياه، لكن الأهم أنّه انتزع الصدارة من ضيفه الذي كان يتبوأ المركز الأول في المجموعة قبل انطلاق المباراة.



ولم يحتج أبطال العالم أربع مرات للكثير من الوقت من أجل استعراض عضلاتهم وتمكن غنابري من افتتاح التسجيل بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس دافيد يورشينكو (6).



واحتاج غنابري لتسع دقائق من أجل إضافة هدفه الشخصي الثاني حيث تمكن من متابعة كرة رويس داخل المرمى (15).



النزعة الهجومية التي خاض بها المنتخب الألماني كانت لافتة وهذه المرة كان رويس صاحب الهدف الثالث إثر تمريرة خلفية رائعة من فيرنر (35).



وفي ظلّ استسلام كامل للجانب الأرميني، انضم فيرنر إلى قائمة المسجلين إثر هجمة أخرى بغاية الدقة، إذ مرّر يوزوا كيميتش كرة طويلة إلى ليون غوريتسكا الذي مرّرها برأسه لفيرنر، فتابعها بسهولة داخل المرمى (45).



ولم يهدأ إيقاع الماكينات الألمانية في الشوط الثاني وتمكن أصحاب الأرض من إضافة هدفين، فسجّل هوفمان الهدف الخامس بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني (52).



وختم عضيمي مهرجان الأهداف بهدف سادس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وفي مباراتين أخريين ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت أيسلندا ومقدونيا الشمالية 2-2، فيما فازت رومانيا على ليشتنشتاين 2-0.



واستعاد المنتخب الألماني صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بعدما خسر مباراة واحدة في هذه التصفيات أمام مقدونيا الشمالية 2-1 في عهد المدرب السابق يواكيم لوف. وتراجعت أرمينيا إلى المركز الثاني بـ 10 نقاط. وتأتي رومانيا ثالثة بتسع نقاط ومقدونيا رابعة (8) وأيسلندا خامسة (4) وليشتنشتاين دون نقاط في المركز الأخير.