ومنح كاي هافيرتز الماكينات الألمانية هدف السبق عند الدقيقة 15 قبل أن يضيف زميله إلكاي غوندوغان الهدف الثاني لألمانيا من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول.

وعاد غوندوغان ليمنح بلاده الهدف الثالث في الدقيقة 50 والثاني له في المباراة قبل أن يقلص المنتخب الأرميني النتيجة عبر نجمه إنريك مخيتاريان من ركلة جزاء (59)، بعدها دون جوناس هوفمان الهدف الرابع للمنتخب الألماني عند الدقيقة 64.

وعززت ألمانيا مركزها الأول بـ27 نقطة أمام مقدونيا الشمالية الوصيفة التي تأهلت إلى الملحق بفوزها على أيسلندا (3-1) في حين تجمّد رصيد أرمينيا عند 12 نقطة في المركز الرابع.