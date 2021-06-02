أغويرو يؤكد صعوبة التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS June 2, 2021 11:03 0:55 دقيقة قال لاعب المنتخب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، المنتقل حديثاً إلى برشلونة، إن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ في أمريكا الجنوبية تشبه إلى حد بعيد الدوري الإنكليزي الممتاز من حيث صعوبة المنافسة. مقابلات تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة أغويرو يؤكد صعوبة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 0:37 دقيقة سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات 1:24 دقيقة رونالد دي بور في حوار حصري مع beIN SPORTS 3:25 دقيقة الأنظار شاخصة على بنزيمة قبل مواجهة ويلز 0:23 دقيقة كرواتيا تتعادل ودياً مع أرمينيا 0:47 دقيقة يورو 2020: تشكيلة نهائية لإنكلترا تضمّ أرنولد 0:52 دقيقة الحكومة البرازيلية تؤيد استضافة كوبا أميركا 1:07 دقيقة كوكي يعلّق على غياب راموس عن قائمة إسبانيا 0:38 دقيقة نادال يستهل حملته بقوة 2:37 دقيقة أنشيلوتي يخلف زيدان في تدريب ريال مدريد