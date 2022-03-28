أسود الرافدين تتطلع إلى انتزاع بطاقة في الملحق الآسيوي من قبل beIN SPORTS March 28, 2022 12:02 3:00 دقيقة ارتفعت وتيرة التفاؤل العراقي بعد الفوز على الإمارات في الجولة الماضية من التصفيات الآسيوية المؤهّلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، وباتت الأنظار متّجهة نحو المباراة مع سورية في الجولة الأخيرة. تقارير إخبارية منتخب سوريا منتخب العراق منتخب الإمارات تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة هاري كاين يسير بثبات نحو دخول تاريخ منتخب إنكلترا 4:00 دقيقة خيبة أمل في لبنان بعد الهزيمة الكبيرة أمام سوريا 3:00 دقيقة أسود الرافدين تتطلع إلى انتزاع البطاقة إلى الملحق 0:43 دقيقة كندا تتأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاماً 0:35 دقيقة فيرستابن يحرز لقب جائزة السعودية الكبرى 3:02 دقيقة شيرين نجيم تحتفظ بلقب سباق جمعية بيروت ماراثون 1:17 دقيقة دورة ميامي: رود إلى ثمن النهائي لمواجهة نوري 0:33 دقيقة ديشان يؤكد جاهزية مبابي لودية جنوب إفريقيا 0:38 دقيقة الإسكتلندي فيرغوسون بطلاً لبطولة قطر ماسترز للغولف 2:56 دقيقة منتخب روسيا يتدرب رغم استبعاده من تصفيات المونديال