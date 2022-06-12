أرنولد يؤكد أنّ أستراليا ستقاتل من أجل الوصول إلى كأس العالم من قبل beIN SPORTS June 12, 2022 17:31 0:50 دقيقة أكد مدرب المنتخب الأسترالي غراهام آرنولد أنّ لاعبيه ينظرون إلى مواجهة الملحق العالمي أمام بيرو على أنها مباراة نهائية، موضحاً أنّ منتخبه سيقاتل حتى آخر دقيقة من المواجهة. مقابلات منتخب أستراليا تصفيات كأس العالم غراهام أرنولد -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة كاهيل: "عنصر الإرث من أهم مميّزات كأس العالم" 3:04 دقيقة ميدفيديف يستعد لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي 1:02 دقيقة السعودية واليابان إلى نصف نهائي آسيا تحت 23 عاماً 0:35 دقيقة اتفاق في بيرو على أهمية تجاوز أستراليا 0:50 دقيقة أستراليا ستقاتل من أجل الوصول إلى كأس العالم 0:31 دقيقة الهولندي فان رايتهوفين يتوج بلقب بطولة ليبيما 0:59 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر توقع اتفاقية شراكة مع فيفا 0:42 دقيقة رفض دعوى قضائية ضد كريستيانو رونالدو 0:51 دقيقة مسؤولو ريفر بليت يؤكدون تواصلهم مع سواريز 0:37 دقيقة فيرستابن يحرز لقب جائزة أذربيجان