وفي أوّل مباراة مع بلاده بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ساهم ليونيل ميسي بإحراز النقاط في كاراكاس على حساب فنزويلا متذيلة الترتيب.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الأول، بعد نحو ربع ساعة من طرد الفنزويلي لويس أدريان مارتينيز لخطأ متهور على ميسي.

لم تكن الأرجنتين مبهرة، لكن التفوّق العددي منحها أفضلية عبر البديلين خواكين كوريا وأنخل كوريا اللذين هزّا الشباك (71 و74).

وسجلت فنزويلا هدفاً شرفياً عبر يفرسون سوتيلدو من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في اللحظات الأخيرة.

وتسافر الأرجنتين إلى البرازيل الأحد، في إعادة لنهائي البطولة القارية كوبا أميركا.

وحظيت الأرجنتين التي تعادلت في ثلاث مباريات من أصل سبع حتى الآن، على أفضلية مطلع اللقاء، فأصاب رودريغو دي بول العارضة (13).

لكن منعطف اللقاء تمثل بطرد لويس أدريان مارتينيز، الذي دخل المباراة قبل سبع دقائق من بطاقته الحمراء إثر تدخل على ميسي. رفع الحكم أولاً بطاقة صفراء، لكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "VAR" عاد واستبدلها بأخرى حمراء.

تحوّلت المباراة إلى هجوم أرجنتيني ودفاع فنزويلي. افتتح لاوتارو التسجيل بعد تمريرة ذكية في العمق من جيوفاني لوسيلسو.

وأمام دفاع متكتل، وجد البديل خواكين كوريا موقعاً جيداً للتسديد وتسجيل الثاني قبل ثلث ساعة من النهاية، بعد عمل جيد من ميسي ولاوتارو.

بعدها بثلاث دقائق، ارتدت تسديدة لاوتارو من الحارس فويلكر فارينيس تابعها أنخل كوريا في الشباك الخالية.

وفي اللحظات الأخيرة، حصلت فنزويلا على ركلة جزاء إثر خطأ على البديل أليخاندرو غوميز، ترجمها صانع اللعب سوتيلدو ببراعة.

