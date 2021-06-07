أجواء مشحونة تعكر استعداد البرازيل للقاء باراغواي June 7, 2021 15:32 0:45 دقيقة وسط أجواء غير مستقرة داخلياً، خاض المنتخب البرازيلي حصة تدريبية استعداداً لمواجهة الباراغواي في تصفيات كأس العالم فيفا قطر ألفين واثنين وعشرين. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم منتخب البرازيل -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة فينغر يختار أبرز المرشحين للقب يورو 2020 0:45 دقيقة أجواء مشحونة تعكر استعداد البرازيل للقاء باراغواي 1:14 دقيقة بلاتيني يتوقع تتويج منتخب فرنسا بلقب يورو 2020 0:33 دقيقة غوف تقصي أنس جابر وتبلغ ربع نهائي رولان غاروس 0:33 دقيقة تعليق عمل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤقتاً 5:06 دقيقة ألمانيا بطلة أوروبا لتحت 21 عاماً 3:00 دقيقة بلجيكا تهزم كرواتيا ودياً بفضل هدف لوكاكو 1:30 دقيقة نغولو كانتي يشيد بهجوم فرنسا بعد عودة بنزيمة 0:39 دقيقة المنتخب اليوناني ينتصر على النرويج ودياً 0:26 دقيقة الدنمارك تحقق فوزاً معنوياً على البوسنة والهرسك