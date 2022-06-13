أجواء خاصة قبل مباراة أستراليا وبيرو في ملحق التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS June 13, 2022 19:10 3:35 دقيقة نسلط الضوء على آخر الاستعدادت قبل المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين أستراليا والبيرو المقررة اليوم الإثنين. تقارير إخبارية منتخب أستراليا بيرو تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة إنفانتينو يؤكد قرب استخدام تقنية التسلل شبه الآلي 3:14 دقيقة النسخة 4 لجوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية 3:36 دقيقة جماهير بيرو تخطف الأنظار أمام ستاد أحمد بن علي 3:35 دقيقة أجواء خاصة قبل مباراة أستراليا وبيرو 6:08 دقيقة آخر التطورات بعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي 5:20 دقيقة نيجيريا تقسو على ساو تومي وبرنسيبي بعشرة أهداف 0:44 دقيقة الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي 0:43 دقيقة غوارديولا: "هالاند سيتأقلم معنا سريعاً" 1:02 دقيقة مدرب أوروغواي يشدد على جهوزية فريقه في المونديال 0:54 دقيقة مواجهة خامسة مرتقبة بين غولدن ستيت وسلتيكس