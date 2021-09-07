وفي وقت يُجري فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقات بشأن الحادثة التي أدّت لإيقاف مباراة المنتخبين ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، عقد الاتحاد البرازيلي اجتماعاً صدر عنه بيان رسمي يؤكد إبلاغ الجانب الأرجنتيني بالإجراءات المفروضة قبل موعد المباراة، موضحاً أن الضيف لم يلتزم بها حين قرّر إشراك لاعبين محترفين بالدوري الإنكليزي الممتاز، في وقت كان من المفترض بهم أن يخضعوا للبروتوكول الصحي المتبع، تماشياً مع قوانين البلاد التي تنصّ على إخضاع القادمين من المملكة المتحدة لحجر صحي لأربعة عشر يوما.