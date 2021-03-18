29 لاعباً في قائمة المنتخب القطري استعدادا للتصفيات الأوروبية

وتضم قائمة المنتخب القطري في التصفيات 29 لاعباً :

مشعل برشم وسعد الشيب وبيدرو ميغيل وسالم الهاجري وطارق سالمان وعبد الكريم حسن وبوعلام خوخي وحسن الهيدوس ويوسف عبد الرزاق وأحمد سهيل ومصعب خضر ومحمد وعد (السد).

صلاح زكريا وبسام الراوي وعاصم مادبو والمعز علي وكريم بوضياف وإسماعيل محمد ومحمد مونتاري وعبدالله عبد السلام وسلطان البريك (الدحيل).

أحمد علاء الدين وهمام الأمين ومؤيد حسن وتميم المهيزع (الغرافة) أحمد فتحي ومحمود أبو ندا (العربي) عبد العزيز حاتم (الريان) خالد منير (الوكرة).

ويستهل المنتخب القطري مشواره الأوروبي في التصفيات بمواجهة منتخب لوكسمبورغ في الرابع والعشرين من مارس الجاري، وسيجمع اللقاء الثاني بينه وبين منتخب أذربيجان في السابع والعشرين منه، بينما يلتقي نظيره الأيرلندي في الثلاثين منه.

ويخوض العنابي مبارياته الثلاث الأولى في التصفيات الأوروبية على ملعب ستاد نغاردي ستاديون بمدينة دبرتسن المجرية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وجه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️.