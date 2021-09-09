هبوط اضطراري لطائرة المنتخب الألماني في إسكتلندا !

وذكرت صفحة المنتخب الألماني لكرة القدم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمّ تحويل رحلة العودة للديار إلى إدنبرة من أجل إجراء فحص وقائي للسلامة على متن الطائرة".

وأضافت: "الجميع بخير. الكل ينتظر بصبر بينما يقوم الموظفون بعملهم بهدوء ومهنية. قهوة أخرى هي إذن !".

وتابعت: "طائرة بديلة في طريقها الآن إلى إدنبرة لإعادة اللاعبين والمدربين والموظفين ووفد الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الديار".

وأفادت تقارير إعلامية ألمانية أنّ رحلة "الماكينات" انطلقت في الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس من أيسلندا وكانت متجهة إلى فرانكفورت لكنها واجهت صعوبة على بعد ثلاثة أميال تقريبًا غرب أربروث.

وكشفت التقارير أنّ الطائرة اضطرت إلى الدوران بشكل مفاجئ بين دندي وأربروث قبل أن تستغرق 20 دقيقة لتهبط في العاصمة الاسكتلندية في الساعة 4 صباحًا.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.

وكان المنتخب الألماني قد حقق فوزاً كبيراً خارج الديار على نظيره الأيسلندي برباعية نظيفة أمس الأربعاء في الجولة السادسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.