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الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

نيمار يقود تشكيلة المنتخب البرازيلي

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سيكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS

وتضم تشكيلة المنتخب البرازيلي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين صفر-1 الشهر الماضي، الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيش الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الاحتفاظ بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي.

وضم مدرب المنتخب تيتي بعض الوجوه الشابة التي تألقت في صفوف المنتخب الأولمبي ومن بينها مهاجم هرتا برلين الألماني ماتيوس كونيا ولاعب وسط زينيت سان بطرسبرغ الروسي كلاودينيو.
                  
وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الانكليزي)، إدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس).

للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، دانيلو وأليكس ساندرو (كلاهما مع يوفنتوس الايطالي)، غييرمي أرانا (اتلتيكو مينيرو)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانكليزي).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، برونو غيمارايش ولوكاس باكيتا (كلاهما مع ليون الفرنسي)، كلاودينيو (زينيت الروسي)، ايفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الانكليزي).

للهجوم: روبرتو فرمينيو (ليفربول الانكليزي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي)، ماتيوس كونيا (هرتا برلين الالماني)، نيمار (سان جرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الانكليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الانكليزي). 

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