نيمار يغيب عن مواجهة الأرجنتين

وبحسب بيان الاتحاد البرازيلي فإن نيمار هداف المنتخب البرازيلي، لن يحصل على فرصة زيادة غلته من الأهداف لأنه "بعد تمارين صباح الاثنين، اشتكى من أوجاع على مستوى مقربي الفخذ الأيسر... وبسبب عدم التمكن من إجراء فحوص إضافية، قرر الجهاز الفني إراحة اللاعب الذي لن يذهب مع الوفد إلى سان خوان".

