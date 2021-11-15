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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

نيمار يغيب عن مواجهة الأرجنتين

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سيغيب نيمار عن مواجهة منتخب بلاده البرازيل أمام الأرجنتين في قمة مباريات الجولة 14 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وفق ما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

Reuters

وبحسب بيان الاتحاد البرازيلي فإن نيمار هداف المنتخب البرازيلي، لن يحصل على فرصة زيادة غلته من الأهداف لأنه "بعد تمارين صباح الاثنين، اشتكى من أوجاع على مستوى مقربي الفخذ الأيسر... وبسبب عدم التمكن من إجراء فحوص إضافية، قرر الجهاز الفني إراحة اللاعب الذي لن يذهب مع الوفد إلى سان خوان".
 

البرازيل نيمار تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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