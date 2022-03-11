نيمار يعود إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي

وكان مهاجم نادي العاصمة الفرنسية تغيّب عن المباراتين الأخيرتين لمنتخب بلاده بسبب إصابة في كاحله الأيسر.

ويعود نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي الذي يستقبل تشيلي، قبل أن ينتقل إلى العاصمة لا باس لمواجهة بوليفيا.

واستدعى تشيتشي أيضاً وجوهاً جديدة من بينها المهاجم الشاب غابريال مارتينيلي (أرسنال الانكليزي)، كما أعاد لاعب الوسط آرثور (يوفنتوس الإيطالي) إلى التشكيلة بعد غياب لمدة عام، ومهاجم إيفرتون الانكليزي ريتشارليسون.



في المقابل، يغيب مهاجما مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيزوس وفلامنغو غابيغول.

في ما يلي تشكيلة البرازيل:

الحراس: أليسون (ليفربول الانكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الانكليزي)، ويفيرتون (بالميراس).

المدافعون: داني ألفيش (برشلونة الاسباني)، دانيلو (يوفنتوس الايطالي)، أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الانكليزي)، غيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، غابريال ماغاليش (أرسنال النكليزي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانكليزي).

لاعبو الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الاسباني)، برونو غيماريش (نيوكاسل الانكليزي)، آرثور (يوفنتوس الايطالي)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الانكليزي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي) وفيليبي كوتينيو (أستون فيلا الانكليزي).

المهاجمون: أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال مارتينيلي (أرسنال الانكليزي)، نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الاسباني)، رافينيا (ليدز يونايتد الانكليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الانكليزي).

