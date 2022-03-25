English
العربية
تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

نيجيريا تنتزع التعادل من أرض غانا

من قبل

انتهت مباراة منتخب غانا وضيفه منتخب نيجيريا بالتعادل السلبي (0-0) اليوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في نيجيريا.

 

منتخب نيجيريا غانا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق تصفيات كأس العالم FIFA قطر 202
اقرأ
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: الجزائر تكسب أسبقية هامة أمام الكاميرون في ذهاب الدور الحاسم
التالي مصر تتغلّب على السنغال وتقترب
اقرأ
مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

آخر الأحداث

>