نيجيريا تنتزع التعادل من أرض غانا

من قبل beIN SPORTS March 25, 2022 22:11 انتهت مباراة منتخب غانا وضيفه منتخب نيجيريا بالتعادل السلبي (0-0) اليوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.