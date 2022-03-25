نيجيريا تنتزع التعادل من أرض غانا من قبل beIN SPORTS March 25, 2022 22:11 انتهت مباراة منتخب غانا وضيفه منتخب نيجيريا بالتعادل السلبي (0-0) اليوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. AFP ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في نيجيريا. منتخب نيجيريا غانا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق تصفيات كأس العالم FIFA قطر 202 اقرأ التالي مصر تتغلّب على السنغال وتقترب اقرأ آخر الأحداث March 25, 2022 22:27 مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ مونديال 2022 March 25, 2022 22:11 نيجيريا تنتزع التعادل من أرض غانا March 25, 2022 20:12 الجزائر تكسب أسبقية هامة أمام الكاميرون March 25, 2022 19:46 تونس تقطع نصف المشوار نحو مونديال قطر March 25, 2022 17:58 المغرب يعود بالتعادل من أرض الكونغو الديمقراطية March 25, 2022 14:16 جماهير العراق ترفض قرار الفيفا بطريقتها الخاصة March 25, 2022 14:13 مدرب البرتغال يحذّر من قوة مقدونيا الشمالية March 25, 2022 14:09 احتفالات كبيرة بفوز مقدونيا الشمالية على إيطاليا March 25, 2022 10:54 التركي بوراك يلماز يعلن اعتزاله اللعب الدولي March 25, 2022 09:58 إيطاليا تعيش كابوس الغياب عن المونديال