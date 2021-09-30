نونيش لأول مرة مع المنتخب البرتغالي

وشهدت القائمة عودة لاعب الوسط الدفاعي لفريق بيتيس إشبيلية الإسباني ويليام كارفاليو الذي كان مخيبا للآمال في نهائيات كأس أوروبا 2020 هذا الصيف، حيث لم يتم استدعاؤه في التجمع الأخير في أيلول/سبتمبر الحالي.

واستدعى سانتوس أيضا قطب الدفاع المخضرم بيبي البالغ من العمر 38 عامًا (121 مباراة دولية) رغم إصابة حرمته من اللعب مع فريقه بورتو هذا الأسبوع حيث أكّد المدرب أنه سيتعافى في الوقت المناسب.

في المقابل، يغيب لاعب وسط ليل الفرنسي ريناتو سانشيز العائد قريباً إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الركبة، وصانع ألعاب أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس الذي لم يلعب كثيراً حتى الآن هذا الموسم.

وتبقى دعوة نونيش أبرز ما شهدته التشكيلة ولكنها لا تشكل مفاجأة حيث أن اللاعب المولود في البرازيل ووصل إلى البرتغال في سن 13 عامًا، صرّح الاثنين أنه بعد أن ناقش الأمر مع مدربي البلدين قرر اختيار اللعب مع بطل أوروبا 2016.

وهنا لائحة الـ24 لاعباً:

حراسة المرمى: روي باتريسيو (روما الإيطالي)، أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي)، ديوغو كوستا (بورتو).

الدفاع: جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الانكليزي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، بيبي (بورتو)، نونو منديش (باريس سان جيرمان)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الالماني)، دومينغوس دوراتي (غرناطة الإسباني)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي).

الوسط: جواو باليينيا (سبورتينغ)، روبن نيفيش وجواو موتينيو (ولفرهامبتون الانكليزي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، ويليام كارفاليو (بيتيس إشبيلية الإسباني)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (سبورتينغ لشبونة)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي).



الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، ديوغو جوتا (ليفربول الانكليزي)، رافا سيلفا (بنفيكا)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الالماني)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، غونسالو غيديش (فالنسيا الإسباني).

