نهاية مشوار"غونيش" مع المنتخب التركي



يأتي ذلك بناء على سوء نتائج الفريق في الآونة الأخيرة خصوصا بعد الهزيمة الكبيرة أمام المنتخب الهولندي بستة أهداف لهدف.

ويحتل المنتخب التركي المركز الثالث في المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.