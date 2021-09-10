English
العربية
دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

نهاية مشوار"غونيش" مع المنتخب التركي

من قبل

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقد مدرب المنتخب شنول غونيش بالتراضي.

AFP


يأتي ذلك بناء على سوء نتائج الفريق في الآونة الأخيرة خصوصا بعد الهزيمة الكبيرة أمام المنتخب الهولندي بستة أهداف لهدف.

ويحتل المنتخب التركي المركز الثالث في المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

تصفيات كأس العالم المنتخب التركي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ شنول غونيش الاتحاد التركي لكرة القدم
السابق "طلاق" بالتراضي بين غونيش والا
اقرأ
"طلاق" بالتراضي بين غونيش والاتحاد التركي لكرة القدم
التالي "طلاق" بالتراضي بين غونيش والا
اقرأ
"طلاق" بالتراضي بين غونيش والاتحاد التركي لكرة القدم

آخر الأحداث

>