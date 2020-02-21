نقل مباراة الصين البيتية مع المالديف إلى تايلاند بسبب فيروس كورونا

وذكر الاتحاد في بيان: "بسبب تفشي فيروس كورونا، لم تكن الصين قادرة على الاستضافة، وستخوض مباراتها البيتية ضد المالديف في 26 أذار/مارس 2020 في ارينا تشانغ في بوريرام في تايلاند".

تابع البيان: "وافق اتحاد غوام لكرة القدم أيضاً، أن تقام مباراته البيتية ضد الصين في 31 أذار/مارس على الملعب عينه".

وتحتل الصين حيث أصيب نحو 75 ألف شخص وقتل أكثر من 2200 منهم بسبب الفيروس، المركز الثاني في مجموعتها الأولى بسبع نقاط بالتساوي مع الفيليبين الثالثة وبفارق 8 نقاط عن سوريا التي تحلق في الصدارة، لكن الأخيرة لعبت مباراة أكثر.

كما أعلن الاتحاد القاري أنّه "بعد التشاور مع الاتحادين الصيني والأسترالي" ستقام مباراة منتخب الصين البيتية مع كوريا الجنوبية ضمن إياب الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية للسيدات لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، والمقررة يوم 11 آذار/مارس على استاد كامبلتاون في سيدني.



