نزار محروس مدرباً للمنتخب السوري الأول

وكان عبد القادر كردغلي عضو اتحاد اللعبة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية السورية أكد من قبل أن مدرب المنتخب السوري الذ سيخلف معلول هو مدرب محلي.

وكان معلول أكد أنه قدم استقالته رسمياً للاتحاد السوري ولم تكن وليدة اللحظة وأنه كان حراً من أي ارتباط مع الاتحاد منذ شهر نيسان/أبريل الماضي.

وحلت سوريا ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ بجانب كل من إيران، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والعراق، ولبنان.