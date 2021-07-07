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بطولة أمم أوروبا 2020
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

نزار محروس مدرباً للمنتخب السوري الأول

من قبل

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم تعيين نزار محروس مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للمستقيل التونسي نبيل معلول.

AFP

وكان عبد القادر كردغلي عضو اتحاد اللعبة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية السورية أكد من قبل أن مدرب المنتخب السوري الذ سيخلف معلول هو مدرب محلي.

وكان معلول أكد أنه قدم استقالته رسمياً للاتحاد السوري ولم تكن وليدة اللحظة وأنه كان حراً من أي ارتباط مع الاتحاد منذ شهر نيسان/أبريل الماضي.

وحلت سوريا ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™  بجانب كل من إيران، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والعراق، ولبنان.

 

منتخب سوريا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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