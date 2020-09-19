ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين في تصفيات المونديال



وبقيت إقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي كانت مقررة في آذار/ مارس الماضي معلقة لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يواصل التفشي في أميركا الجنوبية وفي بعض الدول الأوروبية.

ويستهل منتخب "التانغو" مشواره في التصفيات على أرضه، أمام الإكوادور في 8 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يحل ضيفا بعد خمسة أيام، في 13 منه، على نظيره البوليفي في "لا باز" على ارتفاع 3500 متر عن سطح البحر.

ويعود ميسي إلى منتخب بلاده بعد موسم مخيب على كافة الأصعدة مع برشلونة، تخلله خروجه من دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في طريق الأخير للفوز باللقب، وعدم احتفاظه بلقب الدوري الإسباني، إضافة إلى رغبته في الرحيل عن كاتالونيا قبل أن يقرر البقاء.

وسمح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لميسي بإمكانية المشاركة مع منتخب بلاده بعدما كان أوقفه سابقا على خلفية طرده من مباراة المركز الثالث أمام تشيلي في مسابقة كوبا أميركا التي نظمتها وفازت بها البرازيل عام 2019، قبل أن يقرر رفع الإيقاف وإلغاء العقوبة بسبب مضي أكثر من عام على الواقعة وواقع تأجيل مباريات التصفيات بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19".

ويغيب أغويرو بسبب الإصابة، علما أن مهاجم سيتي تعرض لإصابة في الركبة نهاية الموسم الماضي، ولم يشارك في التمارين الجماعية لفريقه مع بداية الموسم الحالي.

ويلف الغموض مسألة عدم استدعاء دي ماريا الذي عاد لارتداء قميص النادي الباريسي بعد فترة من التوقف إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث ساهم في تحقيق سان جيرمان فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على حساب متز 1-صفر بعد خسارتين.

وإلى جانب ميسي، استدعى المدرب ليونيل سكالوني كوكبة من النجوم أمثال مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ومهاجم إنتر لاوتارو مارتينيس، في تشكيلة ليست نهائية، إذ سيتم استكمالها باستدعاء اللاعبين الذين يلعبون في البطولة المحلية.

وتأتي هذه الاستدعاءات بعد الإعلان عن قائمة المنتخب البرازيلي وفي اليوم التالي لقرار "كونميبول" بالسماح للاعبي أميركا الجنوبية الذين يلعبون في أندية أوروبية بالانضمام إلى منتخباتهم للجولتين الأولى والثانية.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنكليزي)، خوان موسو (أودينيزي الإيطالي)، أغوستين مارشيزين (بورتو البرتغالي).

الدفاع: خوان فويث (توتنهام الإنكليزي)، رينزو سارافيا (إنترناسيونال البرازيلي)، خيرمان بيزيلا (فيورنتينا الإيطالي)، ليوناردو باليردي (مرسيليا الفرنسي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي الإنكليزي)، نيوين بيريز (أتلتيكو مدريد الإسباني)، نيكولاس تاغليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، فاكوندو ميدينا (لانس الفرنسي).

الوسط: لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس الإسباني)، رودريغو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، جيوفاني لو سلسو (توتنهام الإنكليزي)، نيكولاس دومينغيس (بولونيا الإيطالي).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية الإسباني)، نيكولاس غونزاليس (شتوتغارت الألماني)، ألكسيس ماك أليستر (برايتون الإنكليزي)، ألخاندرو غوميس (أتالانتا الإيطالي)، خواكين كوريا (لاتسيو الإيطالي)، لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن الألماني)، لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي)، كريستيان بافون (لوس أنجليس غالاكسي الأميركي).





