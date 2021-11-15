ميسي جاهز لخوض الـ"سوبر كلاسيكو" أمام البرازيل

وقال سكالوني خلال مؤتمر صحافي عقده في معسكر تدريب "لا ألبيسيليستي" في جنوب العاصمة بوينس آيرس عشية المواجهة المنتظرة "إنه بحالة بدنية جيدة. من المؤكد أنه سيلعب ونأمل أن يكون في حالة جيدة".

وجزمت الصحافة الأرجنتينية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الاسباني السابق والذي دخل في ربع الساعة الأخير في الفوز على الأوروغواي 1-صفر في الجولة السابقة، سيبدأ اللقاء امام البرازيل، الضامنة تأهلها للعرس الكروي في قطر، أساسياً.

وعانى ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، من إصابة في الفخذ والركبة قبل النافذة الدولية، فغاب عن صفوف نادي العاصمة الباريسية في مباراتيه الأخيرتين محلياً أمام بوردو وقارياً أمام لايبزيغ الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعن لياندرو باريديس زميل ميسي في سان جيرمان والذي التحق بصفوف المنتخب وهو يعاني من الإصابة، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا الذي تعرض لإصابة أمام الاوروغواي، قال المدرب الأرجنتيني إنه لا يزال يتوجب "تقييمهما" وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأنهما "في اللحظة الأخيرة".

الأرجنتين أمام فرصة التأهل للنهائيات

ويمكن للأرجنتين، في حالة الفوز وخسارة منتخبات أخرى ضمن المجموعة الموحدة لتصفيات القارة، أن تضمن رسمياً تأهلها إلى قطر وتنضم إلى خصمتها التاريخية البرازيل التي حجزت مقعدها إلى المونديال عقب الفوز على كولومبيا 1-صفر في الجولة السابقة.

وتفوح من هذه المواجهة التي تجمع بين المنتخبين الوحيدين اللذين لم يُهزما حتّى الآن في التصفيات، رائحة الثأر بعدما فاز "راقصو التانغو" على أحفاد بيليه على أرضهم في نهائي كوبا أمريكا 1-صفر في ملعب "ماراكانا" الأسطوري في ريو دي جانيرو.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين في التصفيات قد توقفت بعد عدة دقائق من صافرة البداية على خلفية دخول السلطات الصحية البرازيلية إلى الملعب في محاولة لإخراج بعض لاعبي الأرجنتين بسبب عدم امتثالهم للحجر الصحي والإجراءات المتبعة لمحاربة فيروس كورونا.

ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مصير هذه المباراة حتى الآن.

وتوقع سكالوني "مباراة صعبة للغاية" أمام منتخب برازيلي يلعب بأسلوب "مباشر"، وقال "يستعيدون الكرة بسرعة وهم لا يرحمون. يجب أن نكون حذرين".

وتتصدر البرازيل المجموعة الموحدة مع 34 نقطة من 11 فوزاً مقابل تعادل، سجلت 27 هدفاً وتلقت شباكها 4.

ويتصدر نيمار هدافي "سيليساو" في هذه التصفيات بسبعة أهداف، بينما سجل ميسي زميله في سان جيرمان 6 أهداف للأرجنتين التي حققت سلسلة من 26 مباراة لم تعرف خلالها الهزيمة، وتحتل المركز الثاني مع 28 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادلات.