ميتروفيتش ينقذ صربيا من فخ أذربيجان

ومنح ميتروفيتش التقدم لصربيا مبكراً (16)، لكن أذربيجان أدركت التعادل مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء انبرى لها إمين محمدوف بنجاح (59)، قبل أن يسجل عملاق فولهام هدف الفوز لصربيا في الدقيقة 81.

وعزز ميتروفيتش موقعه في صدارة لائحة هدافي التصفيات برصيد خمسة أهداف، بعد ثنائيته في مرمى ضيفته جمهورية إيرلندا (3-2) في الجولة الاولى، وهدفه في مرمى ضيفته البرتغال (2-2) في الجولة الثانية.

كما عزز ميتروفيتش موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لصربيا برصيد 41 هدفاً.

وهو الفوز الثاني لصربيا في التصفيات فانفردت بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة البرتغال التي تواجه لوكسمبورغ حالياً.

في المقابل، منيت أذربيجان بخسارتها الثانية بعد الأولى بشق النفس أيضاً أمام مضيفتها البرتغال صفر-1 في الجولة الاولى.

ومنح مهاجم فولهام ميتروفيتش التقدم لصربيا بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من القائد مهاجم أياكس أمستردام الهولندي دوسان تاديتش أسكنها على يسار الحارس شهر الدين محمد علي (16).

ونجحت أذربيجان في إدراك التعادل من ركلة جزاء حصل عليها محمودوف إثر عرقلته من لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الألماني فيليب كوستيتش فانبرى لها بنفسه بيمناه على يسار حارس مرمى رينس الفرنسي بريدراغ رايكوفيتش (59).

وسجل ميتروفيتش هدف الفوز في الدقيقة 81 عندما استغل كرة من لاعب وسط لاتسيو الإيطالي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش سددها بيسراه "على الطاير" من حافة المنطقة وأسكنها على يسار الحارس محمد علي.

