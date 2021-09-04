موعد وكيفية مشاهدة مباراة قطر والبرتغال في التصفيات الأوروبية

مشاهدة مباراة قطر والبرتغال في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة قطر والبرتغال؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة قطر والبرتغال في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة قطر والبرتغال في بث مباشر اليوم أهمية لدى المشاهد العربي الذي تابع رحلة العنابي في هذه التصفيات، ويأمل المنتخب العربي أن يعوض خسارته السابقة أمام صربيا.

مباراة قطر والبرتغال- مباشر

البث المباشر لمباراة قطر والبرتغال سيكون اليوم السبت في الرابع من سبتمبر/ أيلول في الساعة السابعة و 45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر والبرتغال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر والبرتغال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.