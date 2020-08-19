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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم

مواجهات متباينة في التصفيات التأهيلية للكونكاكاف

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أسفرت قرعة التصفيات التأهيلية لمنطقة الكونكاكاف المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 عن مواجهات متباينة.

FIFA

القرعة عرفت تقسيم المنتخبات على ست مجموعات في هذا الدور التمهيدي يتأهل منه الأول عن كل مجموعة لتحديد ستة منتخبات ستتواجه فيما بينها ذهابا وإيابا. ثم يتأهل من خلالها ثلاثة منتخبات ينضمون في الدور الأخير إلى خمسة منتخبات هي أميركا والهندوراس وكوستاريكا وجامايكا والمكسيك للمنافسة على البطاقات الثلاث الأولى المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر، فيما الرابع منها سيخوض غمار الملحق.
 

قرعة تصفيات كأس العالم كأس العالم FIFA قطر 2022™
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