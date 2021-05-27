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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

منتخب لبنان ينعش آماله في التصفيات المزدوجة بعد إلغاء نتائج كوريا الشمالية

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أنعش منتخب لبنان آماله بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الخميس عن إلغاء نتائج كوريا الشمالية في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

AFP

وجاء قرار الاتحاد الدولي بعدما أعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق انسحابها من التصفيات بسبب مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الدولي "فيفا" في قراره: "يعد انسحاب كوريا الشمالية مؤخراً من تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، اتخذ مكتب تصفيات كأس العالم FIFA قراراً من منطلق ضمان إنصاف الفرق الأخرى في التصفيات".

وتابع: "وفقاً لهذا القرار، تمّ إعلان نتائج جميع مباريات الدور الثاني التي لعبتها كوريا الشمالية لاغية وباطلة".

وأشار الاتحاد الدولي وفقاً لبيانه، أنّ نتائج جميع الفرق التي ستحتل المركز الثاني لن تحسب مع متذيل مجموعاتها، وذلك لمضان العدل والمساواة بين الجميع أيضاً.

واستفاد منتخب لبنان بشكل رئيسي من إلغاء نتائجه مع كوريا الشمالية بعدما فقد أمامها خمس نقاط إثر خسارته وتعادله معها وبالتالي أصبح وصيفاً بسبع نقاط وبفارق الأهداف فقط عن كوريا الجنوبية.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب لبنان وكوريا الجنوبية كل من تركمانستان وسيريلانكا.

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