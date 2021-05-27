وجاء قرار الاتحاد الدولي بعدما أعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق انسحابها من التصفيات بسبب مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الدولي "فيفا" في قراره: "يعد انسحاب كوريا الشمالية مؤخراً من تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، اتخذ مكتب تصفيات كأس العالم FIFA قراراً من منطلق ضمان إنصاف الفرق الأخرى في التصفيات".

وتابع: "وفقاً لهذا القرار، تمّ إعلان نتائج جميع مباريات الدور الثاني التي لعبتها كوريا الشمالية لاغية وباطلة".

وأشار الاتحاد الدولي وفقاً لبيانه، أنّ نتائج جميع الفرق التي ستحتل المركز الثاني لن تحسب مع متذيل مجموعاتها، وذلك لمضان العدل والمساواة بين الجميع أيضاً.

واستفاد منتخب لبنان بشكل رئيسي من إلغاء نتائجه مع كوريا الشمالية بعدما فقد أمامها خمس نقاط إثر خسارته وتعادله معها وبالتالي أصبح وصيفاً بسبع نقاط وبفارق الأهداف فقط عن كوريا الجنوبية.

وتضم المجموعة الثامنة إلى جانب لبنان وكوريا الجنوبية كل من تركمانستان وسيريلانكا.