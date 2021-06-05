منتخب لبنان يتجاوز اختبار سريلانكا بصعوبة



ويتأهل متصدر كلّ من المجموعات الآسيوية الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال، مع الضمان التأهل أيضاً مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.

وارتفعت حظوظ المنتخب اللبناني إثر انسحاب كوريا الشمالية وشطب نتائجها.



ورفع منتخب لبنان رصيده الى 10 نقاط في الصدارة مؤقتاً أمام كوريا الجنوبية (7 نقاط) وتركمانستان (6 نقاط) واللذين يلتقيان لاحقاً على الملعب عينه، وتتذيل سريلانكا الترتيب بلا رصيد.



وخاض منتخب "رجال الأرز" اللقاء منقوصاً من قائده وهدافه حسن معتوق والمهاجم حسن شعيتو "موني" بسبب إصابة تعرضا لها خلال مباريات فريقهما الأنصار في كأس الاتحاد الآسيوي وسيغيبان بالتالي حتى نهاية الدور الحالي من التصفيات.



كما اضطر المدرب جمال طه إلى اللعب من دون صانع الألعاب باسل جرادي، المنتقل من هايدوك سبليت الكرواتي الى أبولون القبرصي، بسبب خضوعه إلى حجر صحي لمخالطته شخصاً مصاباً بفيروس كورونا.



وعلى عكس المجريات، استغل أحمد وسيم رازيك خطأ في التغطية من المدافع اللبناني جوان الأومري لينفرد ويفتتح التسجيل في شباك الحارس مهدي خليل (9).



وبعد دقيقة واحدة صحح مدافع طوكيو الياباني الخطأ وأدرك التعادل برأسه اثر عرضية من محمد حيدر (11).



وحاصر اللبنانيون منطقة المنتخب السريلانكي بالكامل، وتمكن محمد قدوح من ترجمة السيطرة الى تقدم برأسه اثر عرضية من حسين زين (17).



وأهدر اللبنانيون كما من الفرص عبر جورج ملكي ونادر مطر وربيع عطايا، وتمكن الأومري من تسجيله هدفه الشخصي الثاني من تسديدة "مقصية خلفية" مميزة إثر ركلة ركنية رفعها محمد حيدر (44).



وتابع المنتخب اللبناني ضغطه في الشوط الثاني، واحتسب الحكم الأردني أحمد يعقوب إبراهيم ركلة جزاء للمنتخب السريلانكي شكك اللبنانيون في صحتها، قلص منها رازيك النتيجة (62).



وتلقى مهاجم لبنان هلال الحلوة إنذاراً سيبعده عن المباراة المقبلة ضد تركمانستان الأربعاء المقبل.