منتخب فرنسا ينقل مقر إقامته بسبب فيروس كورونا وديشان يحذّر



تعرضت استعدادات فرنسا لأولى مبارياتها في مشوار تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام أوكرانيا لضربة بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفندق الذي اعتاد الفريق الوطني أن ينزل به قبل المباريات مما اضطره للبقاء في معسكره التدريبي اليوم الثلاثاء.

وعشية انطلاق مبارياته ينزل منتخب فرنسا عادة في فندق في منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً عن استاد فرنسا الدولي لكن بطل العالم سيبقى الآن في كليرفونتان التي تبعد بأكثر من ساعة عن الاستاد بعد إصابة عدد من موظفي الفندق بفيروس كورونا.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا في مؤتمر صحفي "نحاول التأقلم مع الظروف، بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس في الفندق كان من الصعب البقاء هناك".

وتابع: "المقر التدريبي ليس قريباً من الاستاد لكننا نشعر بالراحة في كليرفونتان".

وتستهل فرنسا مشوارها في تصفيات كأس العالم غداً الأربعاء أمام أوكرانيا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كازاخستان والبوسنة وفنلندا.

وسحق منتخب فرنسا نظيره الأوكراني 7-1 ودياً في تشرين الأول الماضي لكن منافسه كان يعاني وقتها من تفشي فيروس كورونا ولم يكن باستطاعته اللعب بأفضل تشكيلة في باريس.

وقال ديشان محذراً لاعبيه "لن نواجه المنافس ذاته، أوكرانيا فريق قوي جداً من الناحية الفنية ويجيد الاستحواذ على الكرة واللعب على الجناحين".

