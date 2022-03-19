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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

منتخب فانواتو ينسحب من تصفيات المونديال

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انسحب منتخب فانواتو من تصفيات قارة أوقيانيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بسبب تواجد إصابات كثيرة في صفوف لاعبيه بفيروس كورونا كما أعلن مسؤولون السبت.

@VFF_Football

وجاء اعلان انسحاب فانواتو بعد أن تأجلت مباراتها الافتتاحية الخميس ضد تاهيتي في هذه التصفيات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة عندما تبين إصابات كثيرة في صفوفها.

وقال بيان صادر عن اتحاد فانواتو لكرة القدم: "بسبب وجود حالات كثيفة من فيروس كورونا بين القسم الأكبر من التشكيلة، أعلمت فانواتو فيفا انسحابها من التصفيات".

وتبيّن إصابة معظم أفراد منتخب فانواتو بفيروس كورونا الخميس قبل مباراته مع تاهيتي.

ويعاني منتخب جزر كوك أيضاً من إصابات بفيروس كورونا في صفوفه ولن يتمكن من خوض مباراته الثانية ضد تاهيتي الأحد كما أعلن الاتحاد الأوقياني لكرة القدم.

يذكر أن الفائز في تصفيات أوقيانيا التي تشهد مشاركة 8 منتخبات أبرزها نيوزيلندا في مجموعتين ثم نصف نهائي ونهائي، وتختتم في 30 الحالي، سيعود إلى قطر في حزيران/يونيو المقبل لخوض الملحق الدولي ضد رابع قارة كونكاكاف (شمال ووسط أميركا والبحر الكاريبي).


 

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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